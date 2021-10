Ménès considère Nice-OM comme un petit tournant de la saison

Pierre Ménès pense que l'OM s'apprête à disputer un match déterminant, contre Nice, mercredi.





Le journaliste estime que la rencontre prévue face aux Aiglons, à Troyes, peut changer le début de saison olympien : "La joie extatique de Galtier était à l'image du nouvel état d'esprit du Gym, sur lequel il va falloir compter cette saison, surtout s'il remporte le match à rejouer contre Marseille mercredi à Troyes", a écrit le journaliste sur son blog. Le rendez-vous programmé face à l'OM paraît particulièrement important : "Maintenant, Marseille va jouer une bonne partie de sa saison à Troyes et à huis clos contre Nice dans le match à rejouer de la 3e journée. Un succès dans l'Aube les propulserait sur le podium", a-t-il poursuivi.



La LFP n'a pas fait un cadeau à l'OM en positionnant la rencontre en plein milieu de la grosse série automnale. D'autant qu'elle a paru se montrer très laxiste avec les Aiglons, pour l'un des événements les plus graves survenus dans le football, ce début du siècle. Espérons que les joueurs olympiens ravaleront leur rancoeur et se feront justice eux-mêmes.