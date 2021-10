William Saliba (20 ans) a réalisé une grosse prestation, dimanche soir, lors d'OM-PSG (0-0). Il a beaucoup aimé l'ambiance de l'Orange Vélodrome, la meilleure de sa carrière.





En deuxième période, le défenseur prêté par Arsenal (que Mikel Arteta n'a jamais jugé utile pour son équipe) a réalisé un tacle extraordinaire sur Kylian Mbappé : "Je me suis dit soit je le prends (le ballon), soit je prends rouge. J'ai bien taclé le ballon, et voilà", a-t-il précisé en zone mixte. Et de poursuivre sur son analyse de la rencontre : "C'est un très, très bon match, commente Saliba. Après le carton rouge (à Hakimi) on espérait ramener les trois points, on a essayé, mais sur la fin, même à dix, ils arrivaient à faire tourner la balle, ils ont les meilleurs joueurs du monde devant. On a un petit peu de regrets, mais on prend quand même un bon point, ce n'est pas si mal que ça. On manque un peu d'efficacité. On a montré un beau visage, on s'est battu jusqu'au bout." Il a enfin plus qu'apprécié le public du stade Orange Vélodrome : "Pour l'ambiance, c'était le plus beau match de ma carrière. Un Clasico au Vélodrome, avec cette ferveur. Aujourd'hui on a fait match nul, ce n'est pas si mal que ça."



Le natif de Bondy paraît prendre confiance et élève peu à peu son niveau. Dommage que l'OM ne soit pas parvenu à négocier une option d'achat, l'été dernier.