Appadoo félicite Payet pour son discours

Dave Appadoo a apprécié l'intervention de Dimitri Payet (34 ans) sur les incidents qui ont eu lieu lors d'OM-PSG (0-0).





"C'est courageux de la part de Payet. Car le public marseillais a une passion débordante. Il dit ça contre une partie de son public, il faut oser le dire. Lui, il est sur le terrain après, donc il faut assumer. Payet, on l'a parfois accusé de faire de la démagogie avec l'OM. Il a même été accusé de populiste ou de démago. Mais là, non, c'est un vrai discours. C'est parfait de A à Z", a déclaré le journaliste sur la chaîne L'Équipe.



Pour rappel, le Réunionnais a demandé aux supporters de se calmer, lorsque des projectiles ont commencé à être lancés sur les joueurs parisiens. Il a ensuite tenu un discours plein de franchise, après le match, pour dénoncer les actes de certains pseudo-supporters. Il faut dire que l'OM est sur le coup d'un retrait d'un point avec sursis, prononcé par la commission de discipline pour des incidents qui ont eu lieu à... Angers.



Malgré toute sa bonne volonté, l'OM est impuissant pour agir. Et il ne profite pas de l'indulgence des instances.