Les supporters du PSG détestent quand leurs joueurs commentent l'ambiance du stade Orange Vélodrome. Keylor Navas (34 ans) ne leur a pas fait plaisir, dimanche.





Après la rencontre OM-Paris, le gardien de but a livré son analyse de la prestation réalisée par les deux équipes. Il se contente du nul rapporté par les Parisiens : "On n'est pas satisfait à 100% parce qu'on voulait gagner, mais c'est un bon point. Nous avons eu des occasions, mais nous avions face à nous une grande équipe. Nous avons fait les efforts pour l'emporter. Mais avec l'expulsion, cela a été plus compliqué de jouer. Nous avons dû défendre davantage et nous avons ramené un point, qui je pense que c'est un bon point", a-t-il indiqué à PSG TV. L'international costaricien semble par ailleurs avoir apprécié le Vélodrome : "L'ambiance était très bonne. Pour tout le monde, c'est une joie d'être dans un stade où il y a du public. Avec ce que l'on a vécu ces derniers temps, le football avec des supporters c'est autre chose et on voit clairement la différence."



Arrivé en 2019, Keylor Navas a vécu son premier Clasico à Marseille, avec du public.