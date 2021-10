OM-PSG : le bilan des incidents

Le match OM-PSG avait beau se jouer sans supporters parisiens, il n'en a pas moins généré des incidents. 21 interpellations ont eu lieu au stade Orange Vélodrome.





BFMTV fait le point sur la soirée hors normes du Clasico. Selon ses informations, 21 interpellations ont eu lieu en marge de la rencontre OM-PSG, dimanche soir. Des incidents ont en effet eu lieu avec les forces de l'ordre, devant le stade, occasionnant la blessure d'un commissaire qui a reçu une pierre en plein visage et a été hospitalisé. Il devra observer sept jours d'ITT. Huit CRS souffrent également de contusions.



On peut regretter que certains ne se contentent pas de participer à la fête fabuleuse en tribunes. Ils pénalisent leur club et leur équipe, lesquels paraissent déjà sanctionnés plus durement que d'autres par les instances. Et il serait temps que ces dernières comprennent que les clubs qui possèdent un vrai public ne peuvent pas régler des problèmes qui sont d'ordre sociétal et que les autorités n'arrivent pas, elles-mêmes, à résoudre. Espérons donc des sanctions individuelles, et non pas collectives.



Pour rappel, 65 121 personnes avaient pris place au stade Orange Vélodrome, pour l'une des plus grosses ambiances européennes de la saison.