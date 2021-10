Jorge Sampaoli a fait une confidence sur sa venue à l'OM, en conférence de presse. Il aime visiblement beaucoup le public du stade Orange Vélodrome.





"Les supporters de l'OM sont incroyables. C'est le meilleur public de France pour moi. Quand j'ai eu l'occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu'il génère. C'est pour ça que j'ai préféré venir ici", a déclaré le coach argentin face aux médias, après le Clasico disputé face au PSG.



65 121 spectateurs avaient pris place dans l'enceinte du boulevard Michelet, vendredi soir. Si quelques incidents ont été à déplorer, l'ambiance a juste été exceptionnelle et constitue à elle seule une énorme publicité pour ce match et la Ligue 1 dans son ensemble. Cela n'empêche pas pour autant la LFP de sanctionner systématiquement le club phocéen pour les fumigènes et autres, après les rencontres. Et le Clasico ne devrait pas faire exception.



Arek Milik a également félicité les supporters pour l'ambiance incroyable de dimanche, indiquant qu'il n'avait pas connu mieux ailleurs.