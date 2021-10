Sans club depuis cet été, Hatem Ben Arfa a donné son avis sur le contenu du Clasico. Il a été déçu par l'OM.





"J'ai aimé la première période des Parisiens dans le sens où on sentait qu'ils maîtrisaient le match. Ils ont un peu pêché dans la finition, mais dans l'ensemble, ils étaient sereins. J'ai aimé aussi la relation entre Messi et Mbappé. Elle confirme ce qui germait au cours des derniers matchs. En revanche, je n'ai pas retrouvé le Marseille des matchs précédents dans les ambitions, comme s'il avait peur des contres parisiens. Ce n'était pas l'OM qui m'a fait kiffer depuis le début de la saison", a lancé le milieu offensif dans L'Équipe.





"On dirait que l'OM a renié son état d'esprit"

Et de préciser sa pensée : "L'OM a abordé le match davantage en mode victime que conquérant. Et même à onze contre dix, les Marseillais n'étaient pas davantage conquérants. D'accord, ils ont eu des opportunités, mais on ne sentait pas un danger véritable, à part sur la reprise de De La Fuente. Oui je trouve que l'OM a manqué son match. D'habitude, les matchs de l'OM sont beaux à voir. Pas ce soir. On dirait que l'OM a renié son état d'esprit. On ne peut pas respirer quand on joue contre Marseille, d'habitude. Les Marseillais vont vers l'avant, ils sont en nombre dans les trente derniers mètres. Hier, il n'y avait pas de nombre, à l'image du centre en retrait de De La Fuente qui n'a trouvé personne en fin de match."



Il paraît difficile d'analyser un tel match sans tenir compte de l'écart de niveau supposé entre les deux équipes. Les jeunes olympiens auront certainement beaucoup appris, dimanche.