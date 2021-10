Malgré son armada, le PSG n'a pris qu'un point au stade Orange Vélodrome. Marquinhos pense que le carton rouge a empêché les Parisiens de gagner.





"On était venu ici pour gagner, pour prendre les trois points. Vu les circonstances, en fin de match avec un (joueur) de moins, ça a été plus difficile d'aller chercher cette victoire. On a eu des occasions en première mi-temps, on a réussi à tenir le ballon avec la possession. On a eu quelques bons moments dans le match, mais on n'a pas réussi à le tuer", a déclaré le capitaine parisien, au micro de Prime Vidéo.





"On leur a laissé le ballon et on a essayé de contrer"

Et d'ajouter : "On a réussi à ne pas prendre de but, c'était important aussi. En fin de match avec un (joueur) de moins le match était plus équilibré, on leur a laissé le ballon et on a essayé de contrer. (La solidarité) c'est le point positif en fin de match. C'est difficile quand tu as un joueur de moins, il faut continuer avec la même stratégie, être plus agressif, être plus solidaire. On a vu que tout le monde s'est donné à fond pour bien défendre et maintenir le score à 0-0."



Marquinhos n'a pas mémorisé qu'Hakimi s'était fait expulser pour empêcher Under de marquer.