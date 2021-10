Jorge Sampaoli a livré son analyse de la rencontre OM-PSG (0-0) disputée dimanche soir. Il regrette le manque de réalisme, à l'approche des buts, comme à Rome face à la Lazio.





"Le match a eu deux moments. D'abord, les Parisiens ont eu le contrôle du jeu puis on a réussi à revenir un peu dans la rencontre, bien sûr le rouge nous a aidés. En deuxième période, après l'expulsion, nous avons eu des situations pour gagner ce match. Mais face à une telle équipe il faut rester attentifs parce qu'ils peuvent marquer à tout moment. Ce match nous a permis de consolider nos idées de jeu, on essaie de faire grandir nos joueurs et cette prestation est de bon augure pour la suite", a expliqué le technicien argentin en conférence de presse.





"Le carton rouge nous a aidés à développer notre jeu"

L'entraîneur marseillais avait prévu un plan qui a bien fonctionné : "On avait un plan de jeu bien précis, c'était de mettre les quatre défenseurs en un contre un, et laisser un joueur libre pour prendre éventuellement un adversaire qui parte en contre, c'est ce qui s'est passé quand Saliba est revenu sur Mbappé en deuxième période. Le carton rouge nous a aidés à développer notre jeu, encore une fois. On aurait pu le gagner parce qu'on a eu une tête et une occasion pour Konrad De La Fuente aussi. (...) On a eu des actions mais ce qui nous a manqué, c'est le geste final. Je pense que le match nul est un résultat équitable", a-t-il poursuivi.



Quoi qui l'en soit, l'OM a rivalisé avec l'une des équipes les plus valorisées. Et l'on ne peut pas, comme à Rennes, la soupçonner d'avoir pris le match à la légère. Espérons que les joueurs de Sampaoli arriveront à gérer la suite du calendrier, très chargée jusqu'au 7 novembre.