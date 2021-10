Arek Milik (27 ans) a confié ses regrets, après OM-PSG (0-0). Il aurait notamment voulu que son but soit validé.





"On respecte les points. La plupart du temps ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt très bien défendu. On a eu quelques occasions. À la fin, on aurait pu gagner. On partage les points face à une très bonne équipe. On continue, on verra la suite", a déclaré l'international polonais au micro d'Amazon Prime Vidéo. Il pensait avoir marqué : "J'étais très heureux après mon but, c'est très décevant ce genre de choses, mais la VAR a dit qu'il y avait hors-jeu, ça fait partie du jeu désormais et on doit l'accepter." Il a également été impressionné par l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "J'ai joué dans beaucoup de stade, mais ici c'est incroyable. Je suis très heureux d'être là, avec ces supporters."



Les Olympiens joueront à Troyes, mercredi, dans un stade à huis clos. Ça risque de leur faire bizarre...