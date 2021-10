Payet regrette les lancers de projectiles

Un peu plus courageux que certains Niçois, Dimitri Payet (34 ans) a clairement dénoncé les petits incidents survenus au Vélodrome, lors du match OM-PSG (0-0).





"Je voudrais remercier les supporters venus en nombre ce soir, ca a été un match animé. Mais voilà, il y a encore eu des incidents. Le président avait adressé un message, moi-même. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Beaucoup étaient là pour faire la fête, être exemplaire. D'autres moins. Et ceux-là je suis désolé, mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont supporters de l'Olympique de Marseille. Parce qu'ils savent ce qu'on risque, de perdre des points. C'est assez triste et désolant pour l'OM et nous-mêmes", a déclaré le milieu offensif après la rencontre, au micro d'Amazon Prime Vidéo.



Certains pseudo-supporters tirent contre leur camp et ne font pas bloc pour défendre leur club face à ce qu'on peut considérer comme de l'iniquité (de la part de certaines instances).