Mattéo Guendouzi (22 ans) a donné son analyse du match OM-PSG (0-0). Il regrette de ne pas avoir obtenu la victoire.





"Dans l'ensemble on a fait un bon match, on a eu pas mal de situations. C'est un point pris, on voulait les trois points, on les méritait, on a été au-dessus d'eux. Je pense qu'il y a clairement carton rouge. Les arbitres n'ont pas été favorables ou pas, ils ont pris les bonnes décisions. Un point ne nous suffit pas, on voulait les trois points", a déclaré le milieu de terrain au micro d'Amazon Prime Vidéo.



L'OM est pour l'instant 4e au classement, avec 18 points obtenus en 10 matchs.