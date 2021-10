Payan adresse un message aux supporters de l'OM

Comme Pablo Longoria, Benoît Payan demande aux supporters de l'OM de ne pas déborder, ce soir, lors de la réception du PSG.





"Parce que nous sommes le plus grand club français, rien ne nous est pardonné. Alors Marseillais ce soir soyons à la hauteur. Dans le stade et à l'extérieur", a posté le maire de Marseille sur Twitter.



On peut effectivement penser que l'OM paierait très cher le moindre incident. Plus cher que ses concurrents.





Parce que nous sommes le plus grand club français, rien ne nous est pardonné.

Alors Marseillais ce soir soyons à la hauteur. Dans le stade et à l'extérieur.

⚪️🔵 Allez l'OM !#OMPSG #TeamOM pic.twitter.com/OyF7900Nwq — Benoît Payan (@BenoitPayan) October 24, 2021