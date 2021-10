OM-PSG : de nombreux anciens vont assister au match

Le stade Orange Vélodrome fera le plein, ce soir, à l'occasion du match OM-PSG. Plusieurs anciens joueurs et dirigeants prendront place dans les tribunes.





Selon les éléments recueillis par RMC, Jean-Pierre Papin, Alain Boghossian, Mamadou Niang, ou encore Pascal Olmeta assisteront à la rencontre. Et selon La Provence, ce sera aussi le cas de la famille Louis-Dreyfus, avec Margarita, Kyril et Maurice.



La rencontre se jouera à guichets fermés. Plus de 65 000 spectateurs sont attendus et l'ambiance promet d'être étourdissante !