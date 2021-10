OM-PSG : le groupe parisien

Mauricio Pochettino a communiqué les noms des joueurs qui figurent dans le groupe du PSG pour la rencontre face à l'OM. Layvin Kurzawa va notamment rester à la maison.





Le Paris Saint-Germain a fait connaître le groupe de joueurs qui seront à Marseille, aujourd'hui, dans l'optique du Clasico. Sans surprise, Leandro Paredes, Sergio Ramos et Sergio Rico ne sont pas du déplacement. Mauricio Pochettino n'a pas non plus retenu Layvin Kurzawa, tandis que Neymar et Mauro Icardi font leur retour dans le groupe parisien.





Le groupe du PSG

Gardiens : Navas, Donnarumma, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Dagba, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes

Milieux : Verratti, Rafinha, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe

Attaquants : Mbappé, Icardi, Neymar, Di Maria, Draxler, Messi.





Le groupe parisien pour ce Classique ! 📋🔴🔵#OMPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 24, 2021