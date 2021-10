Fabrice Abriel pense que l'OM peut prendre le point du match nul, ce soir, contre le PSG.





"Pourquoi pas un scénario avec une équipe qui mène 2-0 et une autre qui revient à 2-2 ? Je ne sais pas dans quel sens... Marseille donne beaucoup sur le terrain, c'est une équipe offensive. Mais auront-ils assez d'énergie ? Ils ont joué jeudi soir et n'ont pas forcément la profondeur de banc du PSG", déclare l'ancien milieu de terrain dans les colonnes du Parisien. Il croit aussi que Lionel Messi va vouloir marquer le coup : "Messi va vouloir marquer son premier clasico de son empreinte. Un OM - PSG, c'est comme un Barça - Real. Ses partenaires vont lui dire que c'est le match à ne pas rater. Le grand vainqueur devrait être le spectacle. Il y a trop de qualité sur le terrain pour que cela finisse à 0-0", a-t-il ajouté.



Fabrice Abriel a défendu les couleurs du PSG (2000-2002) et de l'OM (2009-2011). Il a notamment remporté le titre de champion de France avec le groupe de Didier Deschamps, en 2010.