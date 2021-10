Payet a adressé un message aux supporters de l'OM

Dimitri Payet (34 ans) appelle les supporters de l'OM à se montrer exemplaires, lors de la réception du PSG. Comme Pablo Longoria, il a conscience du sursis qui pèse sur le club.





"Demain c'est un Clasico, on sait ce que cela représente pour la ville, les supporters et les joueurs. Mais cela doit rester une fête, un bel évènement sportif. On doit en parler comme un grand match de football", a lancé le Réunionnais dans un message posté sur les réseaux sociaux. Il demande aux fans de ne pas franchir la ligne rouge : "Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. On a besoin d'exemplarité. Avec notre slogan qui nous tient à coeur, soyons à jamais les premiers à donner l'exemple. Que lors d'un Clasico aussi important que demain, que la fête soit belle."



Le milieu offensif a bien conscience que la rencontre constitue une vitrine pour la LFP et que si cette dernière s'est révélée relativement laxiste avec l'OGCN, elle ne le sera pas avec l'OM, contre ce qui semble être son club favori, le PSG : "Peu importe l'extra-sportif, peu importe le score, on a besoin de montrer l'exemple. (...) Nous sur le terrain, on sera exemplaire et on a besoin de vous. N'oubliez pas qu'on est en sursis et qu'on risque de perdre un point. Tous les points sont importants. Ce sont des points qui nous manqueront en fin de saison."



Le point de pénalité avec sursis prononcé par la commission de discipline constitue un gros handicap. On peut regretter que l'OM n'aient pas porté les décisions prononcées par la commission de discipline devant de véritables tribunaux.