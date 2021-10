OM-PSG : le groupe marseillais

Jorge Sampaoli a communiqué le nom des joueurs qu'il a retenus pour la rencontre OM-PSG (11e journée de Ligue 1).





Le coach argentin peut s'appuyer sur un groupe au complet. Cengiz Under, qui était incertain, est bien présent. Le technicien devrait donc pouvoir aligner la composition d'équipe qu'il juge la plus à même de contrarier les Parisiens. A noter que du côté du PSG, Neymar et Mauro Icardi seront du déplacement. Seuls Sergio Ramos et Leandro Paredes vont manquer le Clasico : ils ne manqueront à personne.





Le groupe de l'OM

Gardiens : Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs : Lirola, Amavi, Peres, Alvaro, Caleta-Car, Saliba, Balerdi

Milieux : Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Harit, Guendouzi

Attaquants : Luis Henrique, De La Fuente, Payet, Dieng, Milik, Under.





👤 Le groupe olympien retenu par 𝐉𝐨𝐫𝐠𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐨𝐥𝐢 pour la rencontre #OMPSG. pic.twitter.com/njYo6ZIESL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 23, 2021