Mauricio Pochettino ne craint pas vraiment le déplacement au stade Orange Vélodrome, dimanche. Il affirme avoir analysé le jeu de l'OM et souhaite que son équipe impose son style.





En conférence de presse, le technicien argentin s'est exprimé sur le Classique qui se jouera demain. Il s'attend à un match ouvert : "Nous savons très bien que c'est un match spécial. Vous jouez plus que pour les trois points. Vous le faites aussi pour la fierté et la joie. Je pense que ce sera un match excitant avec deux équipes portées vers l'attaque. Vous devez prendre des risques." Il ne pense en revanche qu'à la victoire : "Je crois que chaque Classique a sa propre histoire, ses émotions, à travers la culture du pays, des équipes. Chaque derby est spécial. PSG-OM, c'est plus qu'une histoire de 3 points. Il s'agit d'orgueil, de plein d'émotions. Il est indispensable de gagner. C'est fait pour gagner, pas pour autre chose. Ce serait parfait si on joue bien en plus de la victoire. Nous savons tous au club que c'est un match spécial."





"La seule idée est d'aller là-bas pour gagner"

Le coach parisien ne pense pas que l'ambiance du Vélodrome intimidera ses joueurs : "Je n'ai pas de crainte. Nous savons que les débordements sont les ennemis du football. J'espère que pour le bien de tous et du football qu'il n'y aura pas de problème. J'espère qu'il y aura la rivalité et l'émotion, mais que tout se passera sur le terrain. (...) Nous allons essayer de continuer sur notre chemin, c'est notre objectif principal. Nous ne pensons pas à des choses négatives ou sur l'arrêt d'une potentielle série. La seule idée est d'aller là-bas pour gagner." Il espère enfin que son équipe contrôlera le match : "Marseille est une équipe agressive qui joue dans la verticalité. C'est une équipe directe quand elle récupère le ballon. Nous avons analysé l'OM et nous allons essayer d'imposer notre style de jeu."



Le PSG, en particulier son entraîneur, paraît plutôt confiant, à l'approche de ce Clasico.