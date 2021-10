Jonathan Bensadoun, journaliste de Canal-Supporters, ne pense pas que l'OM fera le poids contre les Parisiens, dimanche. Il s'attend notamment à ce que Lionel Messi (34 ans) fasse un grand match.





"Sur le début de saison, Marseille a eu des difficultés contre des équipes un peu plus fortes. Ils ont galéré contre Lille et Lens. Ils sont aussi en difficulté en Europa League, où ils s'en sont très bien sortis contre la Lazio Rome jeudi. Je trouve qu'on en fait beaucoup depuis quelques semaines sur l'OM. Si Paris est juste à un niveau convenable lors du Classique avec de l'agressivité, il n'y aura pas de souci pour le PSG. En fait, le résultat de ce match ne dépendra que du PSG. Pochettino a les clés de ce match. Car Paris a l'avantage sur Marseille", a-t-il estimé.





"Le Vélodrome ? C'est un mythe"

Il ne croit pas non plus que le PSG se laissera décontenancer par l'ambiance du stade Orange Vélodrome : "Le Vélodrome ? C'est un mythe... Le PSG ne sera pas impressionné par le stade. Chaque année, on annonce le pire pour Paris. Mais finalement, la seule victoire de l'OM ces dix dernières années, ça a été au Parc des Princes. Jamais à Marseille ! En plus, le PSG a de grands joueurs comme Messi, qui connaît l'importance du Classique. Avec le Ballon d'Or qui arrive, Messi va vouloir marquer les esprits lors de ce OM-PSG, comme contre Manchester City et Leipzig en Ligue des Champions", a-t-il ajouté.



Quelques phrases que Jorge Sampaoli serait bien inspiré de placarder dans le vestiaire de l'OM.