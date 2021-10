Garétier comprend mieux pourquoi Lopez est titulaire

Geoffroy Garétier a apprécié les dernières prestations réalisées par Pau Lopez (26 ans), avec l'OM. Il pense désormais que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont fait le bon choix en le recrutant, et en le titularisant.





"Globalement, on a vu pourquoi Pau Lopez a pris la place de Steve Mandanda dans les buts marseillais cette saison", a estimé le consultant au micro de Canal+. À l'instar du match contre la Lazio (0-0), le portier espagnol prend peu de buts : "C'est son cinquième clean sheet en neuf matchs cette saison, ce n'est quand même pas rien. Je pense qu'il donne confiance à l'ensemble de l'équipe. C'est une option de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli qui est validée", a-t-il poursuivi.



Une grande page de l'OM paraît se tourner avec Steve Mandanda. Pour rappel, le natif de Kinshasa est arrivé à Marseille en provenance du Havre en 2007 et a jusque-là disputé 597 matchs, toutes compétitions confondues. Il est notamment le dernier joueur champion de France 2010 à figurer dans l'effectif. Une longévité hors du commun, et d'autant plus dans le contexte olympien.