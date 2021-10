OM-PSG : compos probables, chaîne et horaires du match

L'OM accueille le PSG, dimanche soir, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Compos probables, horaires, chaîne de diffusion... Voici toutes les informations sur la rencontre.





Les Qataris l'ont dénaturé et déséquilibré, avec la bienveillance des instances. Pour autant, OM-PSG reste OM-PSG. C'est-à-dire l'un des matchs les plus chauds d'Europe. Il se jouera à guichets fermés, au stade Orange Vélodrome.



Pour l'occasion, Jorge Sampoli pourra s'appuyer sur un groupe au complet, à condition que Cengiz Under se remette du pépin contracté face à la Lazio de Rome. Comme Dimitri Payet ou Arek Milik, le Turc constitue l'un des atouts offensifs de l'équipe de l'Argentin. On peut aussi imaginer que le technicien changera quelques titulaires par rapport au match de la Lazio de Rome, alors que sa stratégie diffèrera et le PSG a bénéficié de deux jours de plus pour récupérer de son match.



Côté parisien, Mauro Icari a régalé les journaux people avec ses déboires amoureux, cette semaine. Il a toutefois repris l'entraînement et pourrait participer à la rencontre. C'est également le cas de Neymar, qui s'est même permis une sortie avec Ronaldinho, dans la semaine. Le Brésilien s'est remis de sa gêne aux adducteurs. Mauricio Pochettino ne peut en revanche pas compter sur Sergio Ramos et Leandro Paredes.





Les compos probables d'OM-PSG

La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Lirola, Kamara, Guendouzi, Under, De la Fuente - Payet, Milik.



La compo probable du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar.





OM-PSG, c'est sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Le Classique sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Son coup d'envoi sera donné à 20h45, mais la plateforme entamera son live bien avant. A noter que la rencontre sera également retransmise en clair en Espagne (c'est une première), sur Mediaset Espana.