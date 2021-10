Acherchour n'a pas trouvé Milik bon contre la Lazio

Walid Acherchour a été déçu par la prestation réalisée par Arek Milik (27 ans), face à la Lazio (0-0), jeudi soir.





"Entre Payet et Milik, c'est Milik qui m'a le plus déçu. Il a eu des situations, il n'en a rien fait. Je trouve qu'il n'a pas été mobile, il n'a pas senti les coups, il n'a pas fait du bien au jeu et au collectif. Encore une fois, on verra sur les prochaines semaines parce que Milik est un joueur de talent et on sait très bien qu'il peut faire du bien à cet Olympique de Marseille. Mais à l'instant où l'on parle, et je l'avais dit en avant-match, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt pour un match de ce niveau-là. Il s'est fait manger par une très bonne charnière centrale Felipe-Acerbi", a confié le journaliste sur Winamax.





"Payet n'est pas grandiose, mais..."

Il n'a pas non plus trouvé le Réunionnais transcendant : "Payet, ce n'était pas le très grand Payet. Mais il est monté en puissance et il n'a jamais lâché le match. Il a toujours été dedans. Il a eu du déchet, mais même dans les temps forts de l'Olympique de Marseille, il n'est pas grandiose, mais il participe quand même au jeu. Payet, je lui mets 5/10. Milik, je lui mets 3/10."



Les deux joueurs olympiens disposeront d'une belle occasion de se rattraper face au PSG, dimanche soir.