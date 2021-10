Di Meco craint la tactique de Sampaoli, face au PSG

Eric Di Meco ne pense pas que l'OM de Jorge Sampaoli sera en mesure de rivaliser avec le PSG, dimanche soir. Il se méfie en particulier de la stratégie de l'Argentin.





"L'OM aura 48 heures de moins que le PSG pour récupérer et ça peut compter contre le PSG. Mais ce genre de matchs, c'est impronosticable. On sait qu'il s'est passé plein de choses lors de ces dernières années malgré la suprématie parisienne. Il y a eu des années avec Gignac et d'autres aussi où tu pensais que c'était faisable et puis il y avait toujours un petit truc...", a rappelé l'ancien défenseur sur l'antenne de RMC.





"Sampaoli qui nous explique qu'il a un plan anti-Messi..."

Il s'attend à ce que les Olympiens répondent présents, mais n'est pas convaincu que cela va suffire : "Ce qui me rend confiant, c'est l'engagement et l'impact que les joueurs de l'OM mettent depuis le début de la saison avec Sampaoli. Il n'y a pas de demi-matchs et je pense qu'ils seront présents à ce niveau-là. Et contre Paris, ça peut le faire. On l'a vu contre Bruges et Leipzig. Après, le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a de l'irrationnel du côté de Paris. Même en étant en difficulté, ils ont toujours un mec qui va te faire le truc qui tue. Mbappé est intouchable. Lui, il m'inquiète parce qu'il y a un problème de vitesse dans l'axe à l'OM. Sampaoli qui nous explique qu'il a un plan anti-Messi, il m'inquiète aussi quand il dit ça", a-t-il poursuivi.



L'OM sera de très loin outsider, dimanche soir. Aux joueurs de tout donner et, surtout, de prendre du plaisir...