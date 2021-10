OM-PSG : Grimault espère qu'Alvaro sera titulaire

Dominique Grimault a donné son sentiment sur le Clasico qui se disputera dimanche soir, au stade Orange Vélodrome. Il espère qu'Alvaro Gonzalez (31 ans) recroisera la route de Lionel Messi (34 ans).





Sur la chaîne L'Équipe, le journaliste a livré son évaluation du début de saison phocéen. Il paraît plutôt satisfait : "Je suis bluffé par Pau Lopez parce que n'y croyais pas trop. Guendouzi me bluffe aussi. Rongier fait une très bonne saison. Payet, n'en parlons pas. Cette équipe de Marseille est pleine de vie et pleine de sang. Elle est combattive. Elle peut troubler les Parisiens." Il aimerait voir Alvaro Gonzalez sur le terrain, face à la formation coachée par Mauricio Pochettino : "Moi, je souhaite simplement qu'Alvaro Gonzalez soit sur le terrain. Avec Messi, ils se sont rencontrés treize fois. Capitaine de l'Espanyol Barcelone pour Alvaro, capitaine du Barça pour Messi. La dernière fois, ça s'est chatouillé gravement. Alvaro a saisi Messi et lui a dit : ‘T'es vraiment, vraiment un petit mec, t'es minuscule'. Messi surpris se retourne et lui dit : ‘Moi je suis petit mais toi tu es nul au foot'. Et Alvaro lui a dit : ‘Finalement on a raison tous les deux'."



Alvaro Gonzalez a également un antécédent avec Neymar, dont les retrouvailles avec le public du stade Orange Vélodrome s'annoncent chaudes. Le Brésilien avait été infect, lors du succès marseillais obtenu au Parc des Princes, la saison passée. Il avait été pour beaucoup dans le fait que le match avait dégénéré.