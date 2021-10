Valentin Rongier (26 ans) a donné son avis sur le PSG, que l'OM affrontera dimanche. Il a conscience de la qualité du groupe de Mauricio Pochettino, mais ne rendra pas les armes.





"Chaque année, c'est l'un des meilleurs effectifs d'Europe ce n'est pas nouveau, ils ont des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, mais nous collectivement on est forts aussi. Messi est le meilleur joueur du monde pour moi, mais ce week-end l'objectif sera de le museler au maximum. Le titre n'est pas joué, ils font un bon parcours, mais tout peut arriver", a estimé le milieu de terrain en conférence de presse.





"Ils n'ont pas qu'une puissance individuelle"

Il ne désespère néanmoins pas de leur poser problème : "On peut les déstabiliser en ayant le contrôle du jeu, ils n'aiment pas défendre, ils sont dangereux offensivement, mais si on arrive à obtenir la possession, cela peut être compliqué pour eux. On a gagné au Parc il y a deux ans, c'était déjà un bel exploit collectif. Je suis certain qu'on peut faire quelque chose ce week-end. (...) Je n'ai pas dit que le PSG empilait les stars, le PSG a montré sur quelques matchs une force de caractère aussi. Ils n'ont pas qu'une puissance individuelle."



Rongier a entamé sa troisième saison avec l'OM. Il commence à avoir une expérience de ce type de rendez-vous. Compte tenu de la jeunesse du vestiaire, elle sera importante.