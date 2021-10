OM-PSG : de nouveaux filets pour protéger Messi, Mbappé, Neymar and co

L'OM ne badine pas avec la sécurité, en vue du Classique qui se jouera dimanche au stade Orange Vélodrome.





Menacé par le retrait d'un point avec sursis prononcé par la commission de discipline, l'OM a mis le paquet pour assurer la sécurité, pour la réception du PSG. Selon RMC, 874 stadiers, 17 maîtres-chiens, 296 agents d'accueils et 112 hôtesses seront présents dans l'enceinte, dimanche. "Un dispositif inédit de 1299 personnes !", souligne le site de la radio. La consigne "est d'avoir l'oeil partout", afin d'éviter tout incident, tout lancer de projectile. Car il pourrait coûter très cher. Et il faut bien sûr ajouter à cela des CRS. Mais la grande nouveauté constitue la mise en place de filets amovibles qui seront portés et déplacés par 12 stadiers, sur les points chauds tels que les corners parisiens.



Le match OM-PSG se disputera à guichets fermés, dans une ambiance surchauffée. Espérons que la LFP n'obtiendra pas ce qu'elle semble chercher.