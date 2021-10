Harit aime travailler avec Sampaoli

Amine Harit (24 ans) apprécie la méthode de Jorge Sampaoli.





"On a un très bon coach, qui sait ce qu'il veut, et je m'identifie à ce qu'il recherche. Sampaoli au quotidien, ce n'est pas l'image que vous avez sur le terrain. On le voit marcher, s'exciter pendant tout le match à 2000%, mais il n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours, car il ne marcherait plus depuis longtemps. Il est plus relax, même s'il triche tout le temps au tennis-ballon !", a estimé l'international marocain à l'occasion d'un entretien accordé à Foot.fr.



Le milieu offensif a été relégué avec Schalke 04, la saison passée. Il a jusque-là fait 7 apparitions avec l'OM, dont 4 comme titulaire.