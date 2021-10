Pau Lopez (26 ans) a donné son sentiment sur le point ramené par l'OM de son déplacement à Rome. Il espère que l'équipe parviendra à gagner, lors des derniers matchs.





"On était venu ici pour les trois points. On a fait une très bonne première mi-temps, on a beaucoup créé. Je pense que c'était la meilleure première période, depuis que je suis arrivé à l'OM. Nous avons eu beaucoup d'opportunités. Dans les dernières minutes, on a beaucoup souffert, on était plus fatigués, mais au final, c'est un bon point à prendre. Le groupe est encore ouvert, mais pour se qualifier, il faut gagner. On a fait trois matchs nuls, pour réussir à passer, il faudra gagner. Mais on a encore deux matchs à domicile et je pense que la présence des supporters pourra beaucoup nous aider", a confié le portier espagnol en conférence de presse.





"C'est quand on se croit invincible qu'on fait des erreurs"

Il est satisfait de sa prestation, mais a conscience de devoir encore progresser : "A titre personnel, je suis content de ma prestation. Je me sens bien actuellement, mais il faut que prendre les matchs les uns après les autres. Je suis content, mais il y a des choses que je peux améliorer. Si je me sentais invincible ? Non, personne ne doit se sentir invincible. C'est quand on croit ça qu'on fait des erreurs. J'essaie vraiment d'être concentré pendant 90 minutes. C'est vrai que quand les choses se passent bien, cela donne de la confiance."



Pau Lopez totalise pour l'instant 9 matchs sous la tunique de l'OM. Il devrait avoir fort à faire, dimanche, contre le PSG.