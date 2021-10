Cissé en veut un peu à Valbuena

Djibril Cissé regrette que Mathieu Valbuena ne l'ait pas prévenu qu'il allait porter plainte, dans l'affaire de la sextape.





"Si j'en veux à Mathieu Valbuena ? Sur quelques points, oui. Moi, on m'appelle. Je prends le temps de le prévenir, de faire attention. J'attendais la même chose de lui. Qu'il me dise ‘Djibril, j'ai porté plainte'. Ça (porter plainte), ce n'est pas un problème. Par contre, que l'on vienne me chercher à 5h40 du matin chez moi comme si j'étais le plus grand bandit ça, ça me dérange. Il aurait pu me prévenir : ‘avec mon avocat on a porté plainte, on met les deux avocats en relation, on appelle la police'. Il ne m'a pas prévenu qu'il avait porté plainte", a déclaré l'ancien attaquant de l'OM (propos relayés par RMC).



Pour rappel, Mathieu Valbuena était à l'OM, au moment de la présumée tentative de chantage. Le verdict du procès devrait être rendu aujourd'hui. 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende ont été requis contre Karim Benzema. Les autres prévenus risquent de la prison ferme.