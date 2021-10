Maurizio Sarri a donné son avis sur le match disputé par ses troupes face à l'OM. Il est un peu amer, car il pensait son équipe capable de l'emporter.





"On a fait un bon match contre une bonne équipe. Le sentiment est que dans les premières minutes on a manqué d'éclat, alors que dans les 30 dernières minutes on a augmenté d'intensité. Il semblait qu'on pouvait débloquer le match à tout moment. Il y a un peu d'amertume, pour le résultat. L'équipe a donné un sentiment de solidité. Ils croyaient pleinement à la victoire et dans les dernières minutes nous avons réussi à augmenter beaucoup le rythme. En termes de performance c'est un pas en avant. Désolé pour le résultat, mais nous avons trois matchs à enchaîner", a déclaré le technicien italien en conférence de presse (propos relayés par TMW).



Le match retour est prévu le 4 novembre, au stade Orange Vélodrome. D'ici là, l'OM aura enchaîné une série face au PSG (24/10), Nice (27/10, merci la LFP) et Clermont (31/10). Autant dire que les joueurs ont intérêt à bien profiter des moindres moments de récupération.