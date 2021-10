Riolo n'a pas compris le positionnement de Lirola

Jorge Sampaoli a placé Pol Lirola (24 ans) sur le côté droit, en position d'ailier, face à la Lazio de Rome. Daniel Riolo ne comprend pas.





"Lirola je trouve qu'il fait un match correct dans l'ensemble, je ne vois pas vraiment ce qu'il fait de mal. Mais pourquoi Sampaoli fait ça ? Lirola est à la base est un défenseur droit, et se retrouve ailier gauche, il fait un peu tous les postes. Je me demande vraiment pourquoi Samapoli fait ça. Tu as d'autres mecs au poste d'ailier gauche... Après tu as Rongier qui ne joue pas à son poste aussi, mais qui a encore une fois été excellent. C'est un peu la tambouille de Sampaoli, mais l'OM a été plutôt bon dans l'ensemble", a estimé le journaliste au micro de la radio RMC.



Il reste à voir si le technicien argentin tentera la même expérimentation face au PSG, dimanche. Pour rappel, Konrad De La Fuente, Dimitri Payet, Luis Henrique et Bamba Dieng peuvent notamment évoluer au poste d'ailier gauche. Quoi qu'il en soit, Sampaoli n'a pas fini de nous surprendre !