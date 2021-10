Amine Harit (24 ans) a donné ses premières impressions, suite à son arrivée à l'OM, cet été. Il paraît apprécier le contexte marseillais.





"J'ai signé à l'OM en 2021. Énormément de fierté de porter les couleurs de Marseille. Je pense qu'il faut être à Marseille, jouer à l'OM, pour se rendre compte de ce que ça représente. Parce que quand tu le vois en dehors, tu sais que c'est un grand club français, mais quand tu le vis de l'intérieur, c'est fort. C'est un plaisir au quotidien, c'est de la ferveur, c'est de la pression et j'aime ça. C'est l'OM et c'est ce qui caractérise l'OM. En France, pour moi, c'est le plus grand club qui a l'identité la plus forte, la ferveur la plus forte. Quoi qu'il arrive, partout où on joue en France, tu as l'impression de jouer à domicile. Tu as toujours des supporters de Marseille, et plus que l'équipe qui joue à domicile, c'est spécial à Marseille, il faut vraiment être dans le club pour s'en rendre compte", a déclaré le milieu offensif lors d'un entretien accordé à la chaîne Youtube de Foot.fr.



Harit a pour l'instant fait 7 apparitions sous la tunique marseillaise. Il a disputé 5 matchs de Ligue 1 (pour 1 but) et 2 rencontres de Ligue Europa. Son explosivité pourrait faire mal à de nombreux adversaires, ces prochaines semaines.