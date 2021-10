Jorge Sampaoli a donné son analyse de la rencontre Lazio-OM (0-0), en conférence de presse. Il est plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs.





"C'était un bon match, les joueurs l'ont bien préparé, contre une équipe très forte qui venait de battre l'Inter Milan. On a été très solides, tranquilles, sauf à la fin de la rencontre où ils ont beaucoup poussé, mais on a aussi eu des occasions, et ce match nul nous donne de l'espoir pour le futur. Ce soir, les défenseurs ont dû affronter l'un des meilleurs attaquants au monde (Ciro Immobile, NDLR). On aurait pu gagner le match avant la fin, on a eu plusieurs situations claires", a déclaré le technicien argentin en conférence de presse.





"Pau Lopez a beaucoup progressé"

Il'apprécie aussi les prestations de son gardien, Pau Lopez, lequel a clairement élevé son niveau : "A l'extérieur, l'équipe locale pousse toujours en fin de match. Pau Lopez a beaucoup progressé depuis sa blessure, je pense que c'est un gardien qui pourra nous apporter beaucoup à l'avenir et nous sommes très contents de sa performance." Il ne sait pour l'instant pas s'il fera des changements pour jouer le PSG, dimanche : "Des changements contre le PSG ?) Je ne sais pas encore, cela dépendra de la forme des joueurs. Ce soir, on jouait pour se qualifier, donc il y a eu beaucoup d'intensité. Il faudra voir comment les joueurs vont récupérer, car pour ce genre de match, il faut tous les joueurs à 100 %."



Le match disputé sur le terrain de la Lazio constitue une bonne préparation pour le match de dimanche, lors duquel le niveau devrait être plus élevé.