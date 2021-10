Cris racistes à Rome : l'OM envisage de porter plainte

L'OM pourrait déposer une plainte, alors que Bamba Dieng (21 ans) aurait été victime de cris de singe, lors de son entrée en jeu.





Sur Twitter, le club olympien a rappelé qu'il condamnait fermement toutes les formes de discrimination : "Suite à la présomption de cris racistes à l'encontre de nos joueurs, le club rappelle qu'il condamne fermement toute forme de discrimination. L'OM se réserve le droit de déposer plainte dans l'hypothèse où l'UEFA viendrait à confirmer ces graves accusations", a-t-il écrit.



L'un de ses joueurs, Bamba Dieng, aurait en effet été victime de cris de singe, lors du match disputé sur le terrain de la Lazio de Rome. Les dirigeants olympiens ont été alertés par des journalistes et plusieurs messages sur le sujet. Ils ont indiqué qu'ils réécouteraient les bandes et l'UEFA en fera de même. Est-ce que cela constituerait une surprise ? Pas vraiment. Le club romain est connu pour avoir des supporters fascistes et le problème n'est pas pris sérieusement par les instances italiennes : cela se passe toujours dans les mêmes stades, avec les mêmes supporters. Espérons que l'UEFA se montre ferme (pour autre chose que des fumigènes) !



Pour rappel, le match retour contre la Lazio de Rome est prévu le 4 novembre, au stade Orange Vélodrome.





#LAZOM entre les cris de singes et organisation des médias pour les conférences de presse c'est honteux. On a fait la conf de Sampaoli on nous a sorti pour la conf de Sarri. La Lazio grand club ? Non je ne pense pas...@OM_Officiel @maritimamedias #TeamOM @EuropaLeague pic.twitter.com/fVQLARechY — Karim Attab (@karimattab1) October 21, 2021