William Saliba (20 ans) regrette le manque d'efficacité de l'OM, sur le terrain de la Lazio (0-0), ce jeudi.





"On a fait une très belle première période avec 4 occasions, mais on n'a pas su les concrétiser. C'est un bon match, même si on a souffert dans les 10 derniers minutes. On va essayer de les battre au Vélodrome dans 15 jours. Il va falloir gagner les 3 derniers matchs de cette poule. Il nous a manqué de l'efficacité", a déclaré le défenseur au micro de RMC.



L'OM a pour l'instant obtenu trois nuls en trois journées. C'est plutôt encourageant alors que l'équipe a été fortement remaniée, il y a quelques semaines, et qu'elle devrait encore progresser, ces prochaines semaines.