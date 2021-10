L'OM ne génère pas d'engouement en Italie, selon Crochet

Johann Crochet, correspondant de RMC en Italie, a expliqué que le club phocéen ne retenait pas l'attention des médias. Ils suivent en revanche quelque peu la progression des anciens joueurs de Serie A.





Le journaliste a indiqué que l'OM était moins populaire que le PSG, dans le pays transalpin : "On en parle très peu, a confié le correspondant de RMC. Je ne vais pas mentir. En Italie, le PSG prend quasiment toute la place dans le traitement du football français et ça ne s'est pas arrangé avec l'arrivée de Donnarumma cet été. Depuis l'arrivée de QSI, le PSG a toujours eu beaucoup de joueurs venus d'Italie. Il y a eu le coach Carlo Ancelotti, le directeur sportif Leonardo... On parle à 95% du PSG quand on parle de la Ligue 1. Sinon, on parle beaucoup des déboires de Mediapro...", a-t-il confié sur l'antenne de la radio.





"Galatasaray et l'OM, ça parle au niveau européen"

Le club marseillais reste tout de même réputé comme une équipe difficile à jouer : "L'OM, c'est éventuellement quand Milik marque parce que c'est un ancien du Napoli, quand Cengiz Ünder brille parce que c'est un ancien de la Roma, mais ça s'arrête à peu près là. Quant au tirage au sort, on a tout de suite vu que ce serait un groupe difficile, que c'était ouvert. Galatasaray et l'OM, ça parle au niveau européen, même en Italie. Mais on ne peut pas dire que l'OM fasse la Une de la presse italienne, ni du football français en Italie", a-t-il continué.



L'OM dispose d'une nouvelle occasion de marquer les esprits romains, ce soir, au Stadio Olimpico. Espérons qu'il la saisira.