Boksic se remémore son transfert à la Lazio

Alen Boksic s'est souvenu de son passage de l'OM à la Lazio de Rome, en novembre 1993. Il avait été transféré pour un montant de 11 millions d'euros, une jolie somme, à l'époque.





"Les deux clubs s'étaient déjà mis d'accord sur mon transfert. J'aurais dû changer de maillot l'année suivante, mais une disqualification des Français de la Coupe Intercontinentale m'a permis d'anticiper mon arrivée. C'est Sergio Cragnotti (ancien président de la Lazio, NDLR) qui m'a vraiment voulu. Il m'a appelé et en cinq minutes on est tombé d'accord. Des présidents comme ceux que j'ai eus à Rome ou à Marseille, il n'y en a plus. C'étaient de vrais supporters qui aimaient leur club. Je me souviens qu'au cours de mes deux dernières saisons dans la biancoceleste, la Lazio était devenue une équipe prête à dominer aussi bien en Italie qu'en Europe", a confié l'ancien international croate au Corriere dello Sport.



Les supporters olympiens n'auront pas manqué la petite référence à Bernard Tapie. Pour rappel, Boksic a inscrit 32 buts en 58 apparitions, avec l'OM, entre 1991 et 1993. Il a notamment beaucoup influé durant la saison du sacre européen, 1992-1993.