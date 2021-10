Ocampos adresse un message à l'OM pour le Clasico

En marge du match Lille-FC Séville (0-0), Lucas Ocampos (27 ans) s'est exprimé sur le match OM-PSG de dimanche. Il espère que les Marseillais s'imposeront.





"Je sais qu'il y a une grosse affiche, ce weekend. J'espère que l'équipe de la capitale ne gagnera pas !", a déclaré l'Argentin au micro de RMC. Et de préciser : "Paris et Messi ? Oui, j'ai des amis là-bas. Mais comme je l'ai dit quand je suis parti, mon coeur est bleu et blanc."



Cette saison, Ocampos a pris part à 8 rencontres avec la formation andalouse. Il n'est pas parvenu à se montrer décisif. Il a disputé 132 matchs, marqué 27 buts et délivré 14 passes décisives, avec l'OM, entre 2014 et 2019.





🗣💬 - "Tu sais qu'il y a une grosse affiche en France ce week-end..."

- "J'espère que l'équipe qui gagnera ne sera pas celle de la capitale."

- "Donc pas l'équipe de Leo Messi ?"

- "Bon, j'ai des amis là-bas aussi... Mais mon coeur est bleu et blanc !"



😅 Diplomate @Locampos15 pic.twitter.com/FyEUU5sw2N — RMC Sport (@RMCsport) October 20, 2021