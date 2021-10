Infantino veut un Mondial tous les 2 ans, avec des équipes différentes...

Gianni Infantino défend son projet de Mondial tous les deux ans. Il suggère désormais de faire jouer des équipes différentes.





Le patron de la FIFA avait pris une position dérangeante, lorsque Florentino Perez et Massimiliano Allegri tentaient d'imposer leur Super League. Il défend depuis plusieurs semaines l'idée d'organiser une coupe du Monde tous les deux ans, au total mépris de l'avis des clubs, qui y sont pour la plupart fermement opposés. Il a encore eu une idée lumineuse, qu'il a partagée dans un communiqué : "Nous avons besoin de plus de participations et peut-être qu'il y a un moyen de le faire en ayant deux Coupes du monde, mais pas avec les mêmes équipes participantes. C'est quelque chose que les techniciens vont étudier, mais c'est certainement quelque chose que nous devons examiner."



Douze nations auraient prévenu la FIFA qu'elles pourraient faire scission, dans le cas où il serait maintenu, dont six de façon officielle. De la même façon que la France ne se mouille pas pour dénoncer les conditions de travail des chantiers du Mondial qatari, elle ne brille pas par sa position, dans le dossier des Mondiaux tous les deux ans. Car, pour rappel, le projet est notamment soutenu par Arsène Wenger et Noël Le Graët...