Beye n'a pas oublié la promesse non tenue de Drogba

Habib Beye a rappelé à Didier Drogba qu'il lui avait promis de rester à l'OM, lors de l'été 2004. Il avait lui recalé l'Inter Milan, pour rester avec l'attaquant.





"Je suis très content de voir Didier avec nous. Il y a plusieurs choses... D'abord, je vois qu'il est affuté donc ça c'est bien. La deuxième, c'est qu'on est content de l'avoir parce qu'il va apporter son expertise et c'est une vraie bonne chose pour Canal+. La troisième, c'est qu'il sait que je lui en veux parce qu'il m'a quitté au bout d'un an à l'Olympique de Marseille alors qu'il m'avait promis qu'il restait. Moi je suis resté, lui est parti à Chelsea et on connait la carrière qu'il a eue. Il a gagné la Ligue des champions donc bravo à lui et on est très content de l'accueillir", a lâché le consultant au micro de Canal+. Et d'ajouter : "Tu te rappelles aussi que je devais aller à l'Inter et tu m'avais dit de ne pas y aller. Tu m'as dit ‘je vais rester, ne pars pas', et toi tu es parti.”



L'international sénégalais est finalement resté à l'OM jusqu'en 2007, avant de rejoindre les rangs de Newcastle.