OM-PSG : Icardi remis de son chagrin, dimanche ?

Si l'OM a rendez-vous avec la Lazio de Rome, ce soir, le PSG est lui déjà tourné vers le Clasico. Mauro Icardi (28 ans), dont les déboires amoureux ont été étalés sur la toile, pourrait bien y participer.





Poussé par les milliards du Qatar, le rapport au football est devenu très différent, à Paris. Les joueurs de Mauricio Pochettino font fréquemment la une des magazines people, s'affichant dans les soirées de la jet set. Comme Marco Verratti, Neymar ou Kylian Mbappé, Mauro Icardi étale sa vie sans pudeur et les Parisiens ont pu suivre sa dispute avec sa femme et agente Wanda Nara. L'information qui intéresse les Marseillais, c'est que l'Argentin se remet doucement de son chagrin et qu'il devrait pouvoir reprendre l'entraînement dans un ou deux jours, selon RMC. Il devrait donc être en mesure de participer au match OM-PSG, dimanche.



Pour rappel, Neymar est également incertain pour la rencontre qui se jouera au stade Orange Vélodrome. Il souffre de douleurs musculaires, qu'il soigne en faisant des soirées avec Ronaldinho. L'écart de niveau permis par les investissements de ses propriétaires est tel que ce PSG continue de gagner, malgré l'état d'esprit très douteux de certains de ses éléments. En termes de passion, tout oppose le PSG et l'OM, et encore plus cette saison. Espérons que les hommes de Jorge Sampaoli sauront rivaliser, dimanche.