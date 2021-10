En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué les clés tactiques de la rencontre Lazio-OM.





"Ce qui sera important pour le résultat, c'est de contrôler le jeu, surtout si on pense à jouer beaucoup sur la transition contre une équipe comme la Lazio, qui est très rapide. Dans ce cas de figure, les choses ne seront pas forcément à notre avantage, a considéré le technicien argentin, face aux médias. Il faut trouver le moyen d'attaquer en bloc, très unis. Surtout quand on rencontre une équipe aussi puissante que la Lazio. On l'a vu contre l'Inter, ils sont capables de renverser le jeu rapidement. Il faudra contrôler le ballon, faire peu d'erreurs, ni perdre le ballon trop rapidement. On connaît leur potentiel, mais on connaît aussi le nôtre. On est venu pour gagner le match, contre une équipe qui a une grande histoire et des joueurs importants. Le match sera certainement de très haut niveau."





"Les avoir à disposition et en forme, c'est un atout"

Il a également commenté l'apport d'Arek Milik et de Dimitri Payet : "La présence de ces joueurs décisifs peut nous permettre d'avoir une meilleure évolution au niveau du match. Peut-être que si on avait pu compter sur eux, la tournure des matches précédents aurait peut-être été différente. Les avoir à disposition et en forme, c'est un atout supplémentaire. Ce sont des joueurs importants pour affronter des équipes aussi fortes que la Lazio. Pouvoir compter sur eux nous permet d'être plus compétitifs."



Le Polonais a notamment inscrit un but, contre Lorient, dimanche. Quant au Réunionnais, il n'en finit pas d'enchaîner les grosses prestations, depuis le début de la saison.