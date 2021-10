Arek Milik (27 ans) était en conférence de presse, ce mercredi, en vue de la rencontre Lazio de Rome-OM. Il a notamment évoqué son retour, le coaching de Jorge Sampaoli et ses retrouvailles avec Maurizio Sarri.





L'international polonais se réjouit de retrouver les pelouses, après une longue absence : "J'ai dû faire beaucoup de kiné, je me sens bien. C'est vrai, je ne suis pas en mesure de jouer 90 minutes tous les trois jours, mais il faut que je continue. Le plus important, c'est le match de demain, et il sera difficile." Et il apprécie évoluer dans le système de Jorge Sampaoli : "C'est génial pour un attaquant d'avoir un entraîneur comme Sampaoli, qui aime le jeu offensif. Il y a beaucoup de ballons dans la surface, cela permet d'être dangereux. Je suis content qu'on joue comme ça. Mais selon moi notre équipe a une marge de progression, car elle est jeune."





"J'ai beaucoup de respect pour Sarri"

L'attaquant s'apprête à retrouver Maurizio Sarri, qu'il a connu à Naples : "J'ai joué pour lui pendant deux ans à Naples, on avait une très bonne relation. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un très grand entraineur. Il a des idées très claires sur le jeu, j'ai un très grand respect pour lui." Il espère parvenir à se montrer efficace, face aux Romains : "Je pense que c'est la responsabilité de tout attaquant, d'être décisif à tous les matches. Contre Galatasaray et le Spartak, je pense qu'on a manqué de réussite. On n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. Demain, il sera important de prendre des points pour remonter au classement. Et pour prendre des points, il faut marque."



Espérons que le but inscrit contre Lorient sera le premier d'une longue série.