Sarri s'attend à un match de haut niveau, face à l'OM

Maurizio Sarri a commenté la rencontre à venir entre son équipe, la Lazio de Rome, et l'OM. Il se méfie en particulier d'Arek Milik, qu'il a coaché à Naples.





"Milik est un danger, mais tout l'OM l'est. Ils ont de l'énergie, une bonne tactique et beaucoup de qualités. Ce sera un match de haut niveau. Avec le règlement cette saison, ce match revêt une grande importance", a déclaré le technicien italien en conférence de presse. Il a profité du rendez-vous face aux médias pour exprimer sa colère contre le calendrier : "Avec le calendrier actuel, jouer la Ligue Europa est impossible. On ne joue plus le lundi en championnat, ça devient compliqué. (...) Cette rencontre ne pose pas vraiment problème puisqu'on a joué samedi, nous verrons ensuite."



La Lazio de Rome reste sur 4 succès, toutes compétitions confondues. Elle a battu l'Inter Milan (3-1), samedi, au Stadio Olimpico.