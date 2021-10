Lorik Cana a joué dans trois des quatre clubs qui composent le groupe E de la Ligue Europa. Il reste supporter de l'OM.





"La Lazio joue dans l'un des meilleurs championnats du monde, le club est habitué à se battre chaque année contre de plus grosses écuries comme la Juve, le Milan, l'Inter. L'OM est une nation qui vit dans une autre nation, un grand club avec ses hauts et ses bas, toujours attendu au sommet, mais dans le cinquième championnat européen. La Lazio doit se battre en Italie, l'OM doit répondre à des attentes encore plus grandes en France", a déclaré l'ancien capitaine olympien lors d'un entretien accordé à La Provence. Il connait bien les clubs présents dans le groupe E : "Exactement, c'est le groupe Cana. J'ai joué dans les trois clubs qui m'ont tous appelé après le tirage. Mais moi, j'aimerais que l'OM finisse premier. C'est le club que je soutiens d'abord. J'aime bien aussi Galatasaray, dont je garde un excellent souvenir. J'en suis parti une année de problèmes financiers et sportifs, alors que je pensais y rester longtemps, j'y avais construit une belle relation avec les gens."





"Nous serons à l'Olimpico, mais avec les maillots de l'OM"

L'ancien milieu défensif a enfin apprécié revenir au stade Orange Vélodrome : "J'ai fait mon possible pour honorer Didier (Drogba) et sa fondation, quitte à jouer ne boitant. Mais je voulais revoir le stade, des amis et amener mon fils, Boiken, sur la pelouse. Il a six ans et ne connaissait pas le Vélodrome. Il a passé un grand moment. Dans le futur, j'espère que nous pourrons revenir. L'OM reste mon club de coeur. Jeudi, nous serons à l'Olimpico, mais avec les maillots de l'OM."



Pour rappel, Lorik Cana a disputé 175 matchs avec l'OM, entre 2005 et 2009. Il a également inscrit 8 buts.