Mahrez et Grealish entendus comme témoins dans le procès de Mendy ?

Riyad Mahrez et Jack Grealish pourraient être entendus comme témoins, dans le procès de Benjamin Mendy.





Selon les informations rapportées par le Sun, Riyad Mahrez et Jack Grealish pourraient être entendus, ces prochains jours, dans le cadre du procès de Benjamin Mendy. Pour rappel, l'ancien joueur de l'OM est inculpé d'une série d'agression sexuelle et a été placé en détention provisoire le 27 août. Il est notamment accusé d'avoir violé une fille de 17 ans, à son domicile, dans la nuit du 22 au 23 août. Or ses deux anciens coéquipiers ont été aperçus chez lui, quelques heures auparavant. L'ami de Mendy Louis Saha Matturie (rien à voir avec l'ancien Mancunien) est également inculpé. Une audience est prévue le 15 novembre, lors de laquelle Mendy annoncera s'il plaide coupable ou non coupable. Il aura à nouveau espoir d'obtenir une libération conditionnelle. Le procès est programmé pour le 24 janvier et devrait durer de deux à trois semaines.



Le média précise que l'ancien défenseur a été jugé arrogant par les magistrats. Cela ne laisse rien augurer de positif pour lui pour la suite.