Harit compare les ambiances de L1 et de Bundesliga

Lors de l'émission Soyons Foot, Amine Harit (24 ans) s'est exprimé sur les ambiances des stades français. En dehors du stade Orange Vélodrome, la comparaison avec la Bundesliga n'est pas possible.





"La Bundesliga, je connais plus, car j'ai joué là-bas quatre ans. Alors que la Ligue 1, c'est que ma deuxième année même si je connais bien comme je suis Français. La Ligue 1 est plus physique, mais en Bundesliga l'ambiance des stades est incomparable à la France. Hormis le Vélodrome que je trouve incroyable, tout le monde le dit. Mais en général, il n'y a pas énormément de différence", a déclaré l'international marocain.



Amine Harit a jusque-là disputé 7 matchs avec l'OM, dont 4 en tant que titulaire. Il a marqué 1 but et délivré 1 passe décisive. Comme ses partenaires, il devrait encore plus apprécier l'ambiance de dimanche soir, lors du Clasico.