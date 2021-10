Valentin Rongier (26 ans) s'est exprimé sur son adaptation à Marseille. Il a également évoqué le caractère singulier de Jorge Sampaoli, avec qui il ne fera plus jamais de tennis-ballon.





"Sur le plan personnel, je n'ai pas changé mes habitudes, même si je voyais beaucoup ma famille à Nantes. Niveau football, même si c'est un club populaire en France, la ferveur est incomparable avec Nantes", a confié le milieu de terrain lors d'un entretien accordé à Soyons Foot. Il a aussi commenté les particularités de Jorge Sampaoli : "La tension du match fait qu'il déborde un peu et qu'il a du mal à se contrôler. A l'entraînement, il est impliqué. Dès que l'on fait des exercices, il a envie de jouer, mais il ne fait pas les cent pas comme en match, il est beaucoup moins tendu. J'ai fait un match avec lui de tennis-ballon, je ne rejouerai plus jamais de ma vie avec lui (rires). Tu ne peux pas jouer, ce n'est pas intéressant, il n'arrête pas de parler."



Depuis 2019, Valentin Rongier totalise 71 apparitions sous le maillot phocéen et a inscrit 1 but. Il a réussi quelques belles prestations, cette saison.