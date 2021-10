Ander Herrera (32 ans) a conscience de l'importance du match OM-PSG pour les spectateurs parisiens.





"Pour les supporters (comprendre spectateurs parisiens, NDLR) et pour nous, c'est un match très important. Ils ont chanté tout le temps ce soir, et nous on est prêts. Les Marseillais vont jouer jeudi. On va essayer de regarder le match. Ce ne sont pas seulement trois points. On a perdu une seule rencontre en championnat cette saison, mais on sait que ce n'est pas un match normal pour le club", a déclaré le milieu de terrain espagnol en zone mixte, après la victoire obtenue par le PSG contre Leipzig (3-2).



Accessoirement, le PSG disposera de deux jours de plus pour préparer la rencontre. Un avantage indéniable, tandis que l'OM affrontera la Lazio de Rome, jeudi, en Italie.